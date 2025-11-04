Webinar nazionale | MIMIT e Camera di Commercio di Salerno
Marchi e design come leva economica: il 5 novembre il webinar nazionale promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Camera di Commercio di Salerno. Innovazione, tutela e competitività saranno al centro del webinar nazionale “Valorizzare gli asset immateriali. Marchi e disegni come leva economica”, in programma il 5 novembre 2025. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ( MIMIT ) e dalla Camera di Commercio di Salerno, con il supporto di UIBM, Unioncamere, Si.Camera e della Camera di Commercio Irpinia Sannio, l’incontro offrirà un confronto tra esperti, istituzioni e imprese sulle opportunità legate alla proprietà intellettuale come leva di crescita, innovazione e sviluppo economico. 🔗 Leggi su Zon.it
