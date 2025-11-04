Warner Bros in vendita c’è l’interesse di Netflix

Lidentita.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ripianare 35 milioni di dollari debiti, sull'asta punta anche Paramount L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

warner bros in vendita c8217232 l8217interesse di netflix

© Lidentita.it - Warner Bros in vendita, c’è l’interesse di Netflix

Contenuti che potrebbero interessarti

warner bros vendita c8217232Netflix, Apple e Amazon tra i potenziali acquirenti di Warner Bros.: tutti vogliono Harry Potter e DC - Secondo Bloomberg, l'azienda sta per chiedere ai potenziali acquirenti di firmare un accordo di riservatezz ... Secondo it.ign.com

Warner Bros: nuovo report sulla vendita affronta la questione dello status lavorativo di James Gunn e di altri dirigenti dello studio - Un nuovo report sulla vendita di Warner Bros chiarisce lo status lavorativo di James Gunn e di altri dirigenti chiave dello studio. Scrive cinefilos.it

warner bros vendita c8217232Netflix acquista Warner Bros? Dopo il no all’offerta di Skydance adesso si fa avanti il colosso dello streaming - Netflix ha incaricato una banca d'affari di preparare una proposta. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Warner Bros Vendita C8217232