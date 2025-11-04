Walukiewicz prova a guardare avanti | Abbiamo sbagliato atteggiamento all’inizio

Non fa sconti al Sassuolo, ma non fa nemmeno drammi, Sebastian Walukiewicz. Il difensore polacco prova a guardare avanti, ma non può non soffermarsi su una sconfitta "difficile da digerire", anche perché l’impressione è che i neroverdi abbiano gettato alle ortiche un’occasione importante per consolidare la loro classifica. Unica nota positiva il gol numero 150 di Domenico Berardi, per il resto ripassare. "Abbiamo sbagliato atteggiamento nel primo tempo", dice Walukiewicz, che racconta come nell’intervallo "ci siamo parlati e ci siamo detti che dovevamo mettercela tutta per ribaltare il risultato: abbiamo fatto meglio, nei secondi 45’, rispetto al primo tempo, ma non è bastato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

