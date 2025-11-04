Vuole attivare finanziamento per l' acquisto di cellulari e console ma i documenti sono falsi | arrestata

Voleva acquistare due smartphone e una console di ultima generazione, per un valore commerciale complessivo di 2.365 euro, con l'attivazione di un finanziamento. A tal fine aveva esibito una carta d’identità elettronica (CIE) e una tessera sanitaria che, dagli accertamenti dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

