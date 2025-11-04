Vroom | il nuovo brand dell’usato firmato Ferri Auto che rivoluziona il modo di scegliere la tua prossima auto
Con Vroom, l’usato Ferri Auto si trasforma in un’esperienza moderna, accessibile e connessa, costruita su un’identità chiara e dinamica. Non solo un nome nuovo, ma un modo nuovo di intendere il valore dell’usato: veicoli controllati, garantiti e pronti a offrire un’esperienza d’acquisto semplice. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Ve lo avevamo annunciato… e oggi è arrivato il grande giorno. Nasce Vroom, il nuovo brand firmato Ferri Auto dedicato a tutto il mondo dell'usato. Un nome che racconta energia, movimento e fiducia — gli stessi valori che da sempre guidano il nostro mo