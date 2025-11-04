Vroom | il nuovo brand dell’usato firmato Ferri Auto che rivoluziona il modo di scegliere la tua prossima auto

Con Vroom, l’usato Ferri Auto si trasforma in un’esperienza moderna, accessibile e connessa, costruita su un’identità chiara e dinamica. Non solo un nome nuovo, ma un modo nuovo di intendere il valore dell’usato: veicoli controllati, garantiti e pronti a offrire un’esperienza d’acquisto semplice. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it