VPA Serie A Stagione 1 | Helios in fuga ma la classifica si accorcia — una quinta giornata da vivere tutta d’un fiato
Helios ancora al comando, ma le inseguitrici si avvicinano: la quinta giornata della VPA Serie A promette scontri diretti e nuovi ribaltoni in classifica. Con la conclusione della quarta giornata, la VPA Serie A Stagione 1 entra nel vivo. La classifica inizia a delinearsi con maggiore chiarezza, ma il margine tra le prime posizioni resta minimo: bastano pochi risultati per riscrivere completamente la corsa al titolo e alla zona playoff. Helios eSports: percorso netto e leadership insidiata. Gli Helios eSports restano in testa con 12 punti in 4 giornate, frutto di un percorso impeccabile. La formazione ha finora messo in mostra il miglior equilibrio tra fase offensiva e difensiva: 13 gol segnati, solo 3 subiti, e una differenza reti di +10 che parla da sola. 🔗 Leggi su Esports247.it
