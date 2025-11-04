Vomero senz'acqua questa mattina | Nessuno lo sapeva in difficoltà migliaia di famiglie

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molte zone del Vomero senz'acqua questa mattina per un intervento sull'acquedotto. "Non ne sapevamo nulla", la protesta degli abitanti di via Morghen e San Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

vomero senz acqua mattinaVomero senz’acqua questa mattina: “Nessuno lo sapeva, in difficoltà migliaia di famiglie” - Molte zone del Vomero senz’acqua questa mattina per un intervento sull’acquedotto. Riporta fanpage.it

Guasto condotta a Cagliari, centro storico senz'acqua - Alcuni quartieri del centro storico di Cagliari, da Villanova a Castello, sono senz'acqua da questa mattina. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vomero Senz Acqua Mattina