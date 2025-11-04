volvo rallenta la corsa al tutto elettrico svolta pro ibridi fino al 2039

Volvo inverte la rotta, o meglio la modifica: il costruttore svedese ha infatti annunciato una revisione della sua strategia di elettrificazione, rimandando a data da destinarsi l’obiettivo di diventare un marchio esclusivamente elettrico entro il 2030. Perchè? Perché la domanda globale di veicoli elettrici non è uniforme (e nemmeno così forte). Sicché, Volvo prevede ora di mantenere i veicoli con motori a combustione interna nella sua gamma, in particolare quelli ibridi plug-in (PHEV), fino alla fine del prossimo decennio. Strategia confermata dall’ad Hakan Samuelsson, che in un’intervista rilasciata al sito specializzato Autonews. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

