Voltini di Sampierdarena | il cantiere-lumaca sforerà i tempi del Pnrr

I lavori per la riqualificazione dei voltini sotto la ferrovia di Sampierdarena, in via Buranello, facilmente sforeranno i tempi del Pnrr e si concluderanno nella seconda metà del 2026. Per questo il canale di finanziamento andrà rimodulato e, per il Comune, dovrà diventare ministeriale.Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

