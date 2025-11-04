Volterragusto un grande successo tra profumi e sapori del territorio

Pisatoday.it | 4 nov 2025

Nonostante un cielo spesso capriccioso che ha accompagnato i due weekend della manifestazione, la ventesima edizione di Volterragusto – inserita nella XXVII Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti tipici dell’Alta Val di Cecina – si è chiusa con un bilancio più che positivo.Nei fine. 🔗 Leggi su Pisatoday.it



