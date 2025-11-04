Volo Genova-Roma la rivolta dei pendolari | Prezzi inaccettabili bisogna intervenire
Il caro biglietti in aeroporto. Mondini: “Serve una mobilitazione, ci vogliono alternative”. Messina: “Evito il Colombo. Mi muovo in treno o da Milano”. Pessina: “Costi ormai insostenibili per le imprese”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Volo Genova-Roma, la rivolta dei pendolari: “Prezzi inaccettabili, bisogna intervenire” - Mondini: “Serve una mobilitazione, ci vogliono alternative”. Da ilsecoloxix.it
Voli Genova-Roma a 800 euro, Salvini: "Costi inaccettabili e aberranti" - Durante un question time alla Camera il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione legata al caro prezzo dei voli Genova- Riporta primocanale.it
Risparmiare sul volo Genova-Roma? Fare il biglietto per Reggio Calabria - Ecco il metodo individuato dai viaggiatori per evitare la stangata: scendere nello scalo. Scrive ilsecoloxix.it