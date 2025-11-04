Volley serie C e D Folgore in panne Lupi regina
Trasferta negativa a Bagno a Ripoli per la Folgore San Miniato (serie C) che cede per 3-0 al cospetto di una rivale ben attrezzata che non delude le previsioni. Miglior set il terzo lottato fino al 25-22, ma non basta a riaprire la sfida contro un’avversaria che viaggia a punteggio pieno al comando del girone mentre le giallorosse tornano a casa a mani vuote. In serie D (girone B) poker di vittorie per la Lupi Santa Croce, che espugna il parquet di Donoratico per 3-0 (13-25, 21-25, 22-25) e si conferma regina del torneo in solitaria con 3 di vantaggio sulla vice. Nel girone A prima sconfitta stagionale per la favorita alla promozione Fgl-Zuma Castelfranco che cede di misura (3-2) sul parquet del Cassero Volley di Castiglione Fiorentino dopo esser stata avanti le prime due frazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Lega Pallavolo Serie A Femminile. Rebecca Ferguson · Glitter & Gold. MEGARALLY FINECO Rivediamo insieme questo megarally @finecobank della sfida tra @igor_volley e @savinodelbenevolley nella 7^giornata di Serie A1 Segui la Serie A su R - facebook.com Vai su Facebook
Serie A2 Tigotà – Trento ospita Marsala, Talmassons in casa di Offanengo Leggi la news - X Vai su X
Volley serie C e D. Folgore in panne. Lupi regina - Trasferta negativa a Bagno a Ripoli per la Folgore San Miniato (serie C) che cede per 3- Si legge su sport.quotidiano.net
VOLLEY FEMMINILE - serie "c» e serie "D». ACopLat rullo compressore, Paif cade, il derbissimo della Piana va alla Pantera - Sia in serie "C" che in serie "D", dove andava in scena il derbissimo lucchese. Riporta msn.com
Volley Serie B, C e D. Fos, bagno di gioia in riviera. Disco rosso per la Mo.Re - La Tirabassi & Vezzali fa soffrire i tifosi, ma alla fine la spunta con Ostiano. Scrive ilrestodelcarlino.it