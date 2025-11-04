Volley serie B2 Ambra gran lotta ma niente punti
Prima sconfitta casalinga per l’Ambra Cavallini che cede per 3-0 dal Vp Lucca. Un risultato che non rende pienamente giustizia alle padrone di casa che lottano su ogni palla, ma commettono troppi errori contro una rivale ben organizzata. Una prova tra luci e ombre che non porta nessun punto utile alle pontederesi. Avvio subito serrato poi allungo delle locali (14-11), accorciano subito (15-14) per poi mettere la freccia del sorpasso (14-16). La seconda e terza frazione sono pressoché identiche: grande risposta di Migliorini e compagne che aprono in netto vantaggio (secondo set si parte da 5-0), ma ancora una volta le lucchesi, guidate da coach Bigicchi ex Ambra, annullano il divario costringendo coach Tagliagambe a chiedere time-out e a cercare soluzioni di gioco alternative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
