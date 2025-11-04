Volley B maschile PPezzi ancora a secco

Resta ancora a secco, la Consar Pietro Pezzi, nel girone D della serie B maschile: esce sconfitta 3-0 (25-16, 25-19, 25-20) da Falconara contro la Sabini e rimane a 0 punti in classifica, assieme a Montorio e Fermo. Nel girone G di B2 femminile è tempo di derby a Faenza tra la Fenix e il My Mech Cervia: la spuntano nettamente 3-0 (25-19, 28-26, 25-17) le padrone di casa che restano al secondo posto in classifica alle spalle dell'imbattuto Arezzo. Nel girone B di serie C maschile doppio successo in trasferta per le formazioni ravennati con la Pietro Pezzi che vince 3-0 a Viserba (25-16, 25-20, 25-17) e l'Orbite che trionfa 3-0 (26-24, 25-22, 25-18) a Modena con l'Artiglio.

