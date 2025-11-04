Volevo di più dice Moyes dopo il pareggio dell’Everton a Sunderland

2025-11-04 00:59:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore dell’Everton David Moyes è rimasto frustrato dalla prestazione della sua squadra nel secondo tempo a Sunderland quando le squadre hanno pareggiato 1-1 in Premier League. Gli ospiti di Moyes sono stati brillanti nei primi 30 minuti e avrebbero potuto essere più avanti rispetto all’1-0 concesso loro da Iliman Ndiaye. Jack Grealish ha battuto un palo e Thierno Barry ha mancato un sitter – prima che il Sunderland dominasse totalmente il secondo tempo e pareggiasse con Granit Xhaka. L’Everton ha pareggiato più partite di Premier League di qualsiasi altra squadra dal ritorno di Moyes al club nel gennaio della scorsa stagione (10), ma solo tre squadre hanno più punti in trasferta dei 21 accumulati in quel periodo (Arsenal – 28, Crystal Palace – 25, Brentford – 23). 🔗 Leggi su Justcalcio.com