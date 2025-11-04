Volevano rubargli telefonino e bicicletta | baby gang denunciata per rapina

Foligno, 4 novembre 2025 - La Polizia di Foligno ha denunciato per concorso nel reato di tentata rapina un 17enne – peraltro già gravato da pregiudizi di polizia per furto e lesioni personali - un 16enne e un 13enne.I tre, due settimane fa, in zona Sant'Eraclio, hanno tentato di derubare un ragazzino di 12 anni della bicicletta e del telefono cellulare. Due di loro lo avrebbero bloccato, mentre l'altro complice aveva provato a portargli via la bici e il cellulare. La vittima non è stata a guardare. E' riuscito a divincolars i e a fuggire a bordo della bicicletta, vanificando il tentativo di inseguimento da parte degli indagati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

