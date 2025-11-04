Vola il Milan di Allegri | ecco i numeri che fanno ben sperare per il continuo della stagione
Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante i tanti infortuni, rimane agganciato in vetta alla classifica. Soltanto un punto di distacco dal Napoli capolista in Serie A. E finora gli scontri diretti lo premiano: nessuna sconfitta rimediata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MAGIA SAN SIRO! Il Milan batte la Roma con Pavlovic e Maignan e vola in classifica. Rossoneri a -1 dalla vetta! #Milan #Maignan #Pavlovic #SerieA #Statistiche - facebook.com Vai su Facebook
Da oggi #Ancona è ancora più vicina! A partire da lunedì 3 novembre, vola a da Milano #Linate con la compagnia aerea danese #FlyDat? Con una doppia frequenza giornaliera (esclusi sabato, domenica e martedì pomeriggio) con ATR 42-500. Pronti a fare - X Vai su X
Pavlovic basta al Milan per battere la Roma: Allegri a un punto da Conte nella classifica di Serie A - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... Lo riporta msn.com
Il Milan per l'aggancio, la Roma per la vetta: Allegri contro Gasp, numeri a confronto - Questa sera il Milan ospiterà a San Siro la Roma di Gian Piero Gasperini per la decima giornata di questa Serie A Enilive 2025/26. milannews.it scrive
Milan vola al Max... Allegri fuoriclasse guida i rossoneri non da primato in vetta - Inter e Napoli vantano alternative di livello, mentre la Roma ha investito pesantemente sul mercato. Scrive tag24.it