Vola il Milan di Allegri | ecco i numeri che fanno ben sperare per il continuo della stagione

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante i tanti infortuni, rimane agganciato in vetta alla classifica. Soltanto un punto di distacco dal Napoli capolista in Serie A. E finora gli scontri diretti lo premiano: nessuna sconfitta rimediata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

vola il milan di allegri ecco i numeri che fanno ben sperare per il continuo della stagione

© Pianetamilan.it - Vola il Milan di Allegri: ecco i numeri che fanno ben sperare per il continuo della stagione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vola milan allegri numeriPavlovic basta al Milan per battere la Roma: Allegri a un punto da Conte nella classifica di Serie A - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... Lo riporta msn.com

Il Milan per l'aggancio, la Roma per la vetta: Allegri contro Gasp, numeri a confronto - Questa sera il Milan ospiterà a San Siro la Roma di Gian Piero Gasperini per la decima giornata di questa Serie A Enilive 2025/26. milannews.it scrive

vola milan allegri numeriMilan vola al Max... Allegri fuoriclasse guida i rossoneri non da primato in vetta - Inter e Napoli vantano alternative di livello, mentre la Roma ha investito pesantemente sul mercato. Scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Vola Milan Allegri Numeri