Voglio Vederti Danzare straordinaria produzione musicale dedicata a Franco Battiato in Sicilia

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo dei concerti in Sicilia - in particolare al Teatro Bellini di Catania e al Parco Archeologico di Selinunte - dove lo spettacolo era approdato per la prima volta questa estate, e nel resto d’Italia, ed aver toccato il cuore di migliaia di persone, il tour di Voglio Vederti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

