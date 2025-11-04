Voglia di mettere radici e di abbandonarsi ai piaceri della vita Chi vincerà?

Arriva, pochi giorni dopo Halloween, la luna piena novembre 2025. La data esatta? Il 5 novembre e l’orario in cui sarà alla sua massima pienezza sarà alle 13.19. La luna che è in arrivo è una Superluna: si trova infatti più vicina al perigeo (ovvero più vicina alla Terra) di qualsiasi altra luna dell’anno. Scopriamo in quale segno cadrà, come si chiama (sapete già che ogni plenilunio ha un nome specifico.) e quali sono significato e simbologia. La luna, del resto, enfatizza la sua aurea mistica ed energetica nel mese di novembre. Il mese che ci introduce nell’oscurità, nei giorni sempre più brevi e nelle notti sempre più lunghe. 🔗 Leggi su Amica.it

