Vlahovic nella storia della Juve dopo il gol allo Sporting | solo Ronaldo e Higuain hanno fatto meglio negli ultimi 20 anni! Il dato
Vlahovic Juve, il serbo con 9 gol in 20 gare è il terzo miglior debuttante in Champions per la Juve negli ultimi 20 anni: meglio solo CR7 e Higuain. Un gol pesantissimo, quello del pareggio (1-1) contro lo Sporting Lisbona, che non solo tiene a galla la Juventus di Luciano Spalletti in Champions League, ma che proietta Dusan Vlahovic in un club esclusivissimo. In un periodo in cui è stato al centro di critiche feroci, panchine punitive e infinite voci di calciomercato Juve, il centravanti serbo ha risposto come sanno fare i campioni: con i numeri. E i suoi numeri europei sono da record. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, la rete siglata questa sera contro i portoghesi è stata la nona per Dusan Vlahovic nelle sue prime 20 presenze in UEFA Champions League con la maglia della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
VIERI PUNGE TUDOR E LANCIA VLAHOVIC "Io farei sempre giocare Vlahovic. Ma se giochi come stasera puoi mettere chi vuoi, anche Vlahovic non la prende mai. Bisogna attaccare, sei la Juve, sei in casa, la storia dice che la Juve deve vincere, attaccare,
#Vlahovic manda in delirio la #Juventus: firma il rinnovo e non solo ULTIMA ORA
Addio alla Juve, ciao ciao Vlahovic | Nuovo obiettivo per la carriera: SCELTA FATTA - Calciomercato Juventus, l'addio di Dusan Vlahovic si fa sempre più concreto: nuova avventura calcistica per l'attaccante
Juve, Vlahovic rinnova: il nuovo stipendio lascia tutti senza parole - Un possibile colpo di scena che cambierebbe completamente tutte le strategie in casa Juventus e non solo, perché ora per Dusan Vlahovic può finire in modo inaspettato
Vlahovic Juve, può davvero restare? Scenario completamente ribaltato! Dalle parole di Spalletti a quel cambio di rotta che coinvolge un altro bianconero. Cosa succede - Cosa succede: dalle parole di Spalletti alla situazione David Un patto nato in fretta, una missione da compiere insieme.