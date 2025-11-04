Vlahovic Juve, il serbo con 9 gol in 20 gare è il terzo miglior debuttante in Champions per la Juve negli ultimi 20 anni: meglio solo CR7 e Higuain. Un gol pesantissimo, quello del pareggio (1-1) contro lo Sporting Lisbona, che non solo tiene a galla la Juventus di Luciano Spalletti in Champions League, ma che proietta Dusan Vlahovic in un club esclusivissimo. In un periodo in cui è stato al centro di critiche feroci, panchine punitive e infinite voci di calciomercato Juve, il centravanti serbo ha risposto come sanno fare i campioni: con i numeri. E i suoi numeri europei sono da record. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, la rete siglata questa sera contro i portoghesi è stata la nona per Dusan Vlahovic nelle sue prime 20 presenze in UEFA Champions League con la maglia della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic nella storia della Juve dopo il gol allo Sporting: solo Ronaldo e Higuain hanno fatto meglio negli ultimi 20 anni! Il dato