Vlahovic nella storia della Juve dopo il gol allo Sporting | solo Ronaldo e Higuain hanno fatto meglio negli ultimi 20 anni! Il dato

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic Juve, il serbo con 9 gol in 20 gare è il terzo miglior debuttante in Champions per la Juve negli ultimi 20 anni: meglio solo CR7 e Higuain. Un gol pesantissimo, quello del pareggio (1-1) contro lo Sporting Lisbona, che non solo tiene a galla la Juventus di Luciano Spalletti  in Champions League, ma che proietta  Dusan Vlahovic  in un club esclusivissimo. In un periodo in cui è stato al centro di critiche feroci, panchine punitive e infinite voci di  calciomercato Juve, il centravanti serbo ha risposto come sanno fare i campioni: con i numeri. E i suoi numeri europei sono da record. Come riportato dal portale di statistiche  OptaPaolo, la rete siglata questa sera contro i portoghesi è stata la nona per  Dusan Vlahovic  nelle sue prime 20 presenze in UEFA Champions League con la maglia della  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

