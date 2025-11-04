Vlahovic Juve può davvero restare? Scenario completamente ribaltato! Dalle parole di Spalletti a quel cambio di rotta che coinvolge un altro bianconero Cosa succede

Vlahovic Juve, scenario completamente ribaltato per il futuro del numero 9. Cosa succede: dalle parole di Spalletti alla situazione David. Un patto nato in fretta, una missione da compiere insieme. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve è appena iniziata, ma il neo-tecnico bianconero ha già lanciato il suo primo, forte segnale: Dusan Vlahovic è al centro del progetto e, a sorpresa, « sarebbe felicissimo di rimanere » a Torino anche oltre la scadenza del suo contratto. QUI: LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI ALLA VIGILIA DI JUVE SPORTING “Vlahovi? vuole restare”: la prima sentenza di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, può davvero restare? Scenario completamente ribaltato! Dalle parole di Spalletti a quel cambio di rotta che coinvolge un altro bianconero. Cosa succede

