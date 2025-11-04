Vlahovic Juve ancora insieme? Come può cambiare il suo costo a bilancio L’impatto sui conti del club bianconero in caso di rinnovo

Vlahovic Juve ancora insieme? Come può cambiare il suo costo a bilancio. L’impatto sui conti del club bianconero in caso di prolungamento. In estate la separazione era parsa inevitabile. Poi la permanenza, con l’idea di arrivare a scadenza nel 2026 e ripartire con una nuova avventura. Adesso, a distanza di poche settimane, si fa largo l’ipotesi che la  Juventus e Dusan Vlahovic possano proseguire il loro percorso assieme, sotto la nuova gestione di Luciano Spalletti. Nulla è ancora definito, ma sul tavolo del calciomercato Juve starebbe tornando la possibilità di un  rinnovo  di contratto. L’ostacolo principale è chiaro: l’attuale ingaggio dell’attaccante serbo ha raggiunto la cifra monstre di  12 milioni di euro netti  a stagione (22,2 milioni lordi). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

