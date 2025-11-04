Vlahovic alla Osimhen per Spalletti | quali sono i compiti da svolgere per il 9 secondo il CorSport Il tecnico ha questa idea in mente

Vlahovic sarà il nuovo Osimhen per Spalletti: ecco i compiti da svolgere per il serbo alla Juve secondo il CorSport. Il mister ha questa idea in mente. Un uomo al centro del progetto, un’arma per la rinascita immediata. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è appena iniziata, ma il neo-tecnico ha già individuato il suo pilastro: Dusan Vlahovic. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’allenatore toscano vede nel bomber serbo il suo nuovo “Osimhen “, un attaccante totale capace di “ pulire ” il pallone, garantire profondità e far salire la squadra. Un uomo a cui aggrapparsi per la sfida da “dentro o fuori” di questa sera in Champions League contro lo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic alla Osimhen per Spalletti: quali sono i compiti da svolgere per il 9 secondo il CorSport. Il tecnico ha questa idea in mente

Argomenti simili trattati di recente

Lo sapevo che prima o poi l’avrebbe detto,ma non immaginavo cosi’ presto . Tra un paio di partite Vlahovic sara’ Osimhen - facebook.com Vai su Facebook

CDS - Juventus, un ritorno al passato per Spalletti: Yildiz dovrà ricalcare le gesta di Kvara, Vlahovic di Osimhen - X Vai su X

Vlahovic Juve, il serbo può essere rilanciato da Spalletti? Il nuovo mister lo elogia: «Contro l’Udinese ha fatto capire questa cosa». E sul futuro dell’attaccante… - Le dichiarazioni dell’allenatore sull’attaccante Un futuro tutto da scrivere, un rapporto da costruire da zero. Riporta juventusnews24.com

Pagina 1 | Vlahovic guida la Juve e Spalletti vuole blindarlo - Dopo l’esordio di Cremona, l’ex ct torna nelle coppe e cerca la sua trentesima vittoria in Champions: il serbo unica punta per centrare la terza vittoria di fila tra Serie A e Europa ... corrieredellosport.it scrive

Dusan Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus? Spalletti apre la porta, ma resta il nodo economico - Spalletti apre la porta, ma resta il nodo economico, ne parla Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com