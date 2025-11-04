Vittorio Veneto e Cortona unite per la cultura

Le città di Cortona e Vittorio Veneto hanno siglato un protocollo d’intesa che apre la strada a una collaborazione triennale nel segno della cultura, della memoria e del turismo. L’accordo nasce dalla volontà condivisa delle due amministrazioni di valorizzare il proprio patrimonio artistico, storico e paesaggistico, promuovendo il dialogo tra territori e la crescita culturale delle rispettive comunità. Il protocollo prevede una cooperazione stabile e sinergica fra i due Comuni attraverso progetti e iniziative comuni. Tra gli obiettivi figurano la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e la diffusione della conoscenza delle vicende del Novecento, con particolare attenzione alla memoria dei conflitti mondiali e al valore della pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vittorio Veneto e Cortona unite per la cultura

