Vittorio Sgarbi assalto di Report e Fatto | verso il rinvio a giudizio

Vittorio Sgarbi vicino al rinvio a giudizio. Accusato di esportazione illecita di beni culturali per la vicenda del quadro "Concerto con bevitore", caravaggesco francese di Valentin de Boulougne, la Procura di Imperia è pronta a chiedere il rinvio a giudizio del critico d'arte. L’opera, dal valore di 5,5 milioni di euro, si trovava in casa Sgarbi a Ferrara. Da lì - nel 2019 - fu trasferita tramite un furgoncino fino a Montecarlo per la vendita, ma senza un attestato di libera circolazione del ministero dei Beni culturali, come previsto dalla legge. Un caso su cui il dibattimento era già iniziato tempo addietro, salvo poi essere interrotto dopo che era stata sollevata l’incompetenza territoriale del tribunale ligure, risolta in questi giorni dalla Cassazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vittorio Sgarbi, assalto di "Report" e "Fatto": verso il rinvio a giudizio

