Viterbo celebra l' unità nazionale | La città e le forze armate sono un' unica cosa | VIDEO e FOTO

Un’enorme bandiera tricolore ha abbracciato piazza San Lorenzo, trasformandola in un mosaico di colori e orgoglio nazionale. Sotto il cielo limpido di oggi 4 novembre, Viterbo ha reso omaggio ai valori dell’unità, della pace e del servizio durante la cerimonia per il Giorno dell’unità nazionale e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

viterbo celebra unit224 nazionaleViterbo celebra il 4 Novembre: cerimonia in onore dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Martedì avverrà la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica e delle medaglie d’onore ai deportati nei lager nazisti VITERBO – ... Come scrive etrurianews.it

