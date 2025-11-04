Vita da film tra auto di lusso e feste con vini pregiati e ostriche grazie alle truffe rinviato a giudizio giovane di Pescara VIDEO
Un giovane pescarese di 30 anni è stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Pescara per il reato di truffa al termine delle indagini portate avanti dal Comando provinciale di Chieti.Vini pregiati, ostriche, aragoste, macchine di lusso e feste in discoteca, così si sarebbe. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Avete capito bene… 4 film in una sola settimana! Al Cinema Manzoni la magia prende vita Scorri il carosello per tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
José Lizarraga Picciotti, la bella vita tra auto di lusso e serate del “dottore” col business dei ristoranti - Così la definiva lui stesso nei post Instagram che pubblicizzavano il suo lavoro, come quando prometteva di dare un profilo ... Da ilmessaggero.it