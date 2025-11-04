Vita da film tra auto di lusso e feste con vini pregiati e ostriche grazie alle truffe rinviato a giudizio giovane di Pescara VIDEO

Ilpescara.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane pescarese di 30 anni è stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Pescara per il reato di truffa al termine delle indagini portate avanti dal Comando provinciale di Chieti.Vini pregiati, ostriche, aragoste, macchine di lusso e feste in discoteca, così si sarebbe. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

