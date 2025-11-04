Visita a sorpresa di Liliana Segre per i pazienti psichiatrici di Atena

La senatrice a vita Liliana Segre è stata ieri in visita al Mulino Giovanetti del Gruppo Atena, struttura riabilitativa per persone con disturbi o malattia mentale che rappresenta una delle nove strutture del gruppo e nasce in un vecchio mulino del XVII secolo che offre ai suoi ospiti un progetto basato sul lavoro che segue il ciclo biologico complesso dalla terra alla tavola. "La senatrice si trovava a Pesaro e aveva espresso la volontà di visitare una struttura riabilitativa di questo tipo e tramite contatti comuni è arrivata a noi – spiega Ferruccio Giovanetti, titolare del Gruppo Atena – e in pochissimi giorni abbiamo pianificato questa visita gradita.

