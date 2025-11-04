E’ uno di quelli che Leka chiama con orgoglio "i miei millennials". Nicolò Virginio, classe 2003, parte stabilmente in quintetto e ha già ottenuto una chiamata in Nazionale: niente male per uno che l’anno scorso quasi non metteva piede in campo e a Pesaro gioca 20 minuti di media. Al termine della vittoriosa trasferta di Cremona, il lungo varesino è comparso in sala stampa con il sorriso stampato in faccia: "Siamo contentissimi – dice Virginio –, era una partita difficile contro una squadra ostica, perché la Juvi cerca di non farti giocare il basket che preferisci, di toglierti le cose che ti vengono facili, una formazione che corre molto e cerca sempre di alzare i ritmi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virginio: "Ognuno di noi sa cosa deve fare"