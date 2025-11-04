Virgilio Marone di Avellino i ragazzi del Liceo Made in Italy ricevono l’attestato di Guardiano della biodiversità
Complimenti ai ragazzi della classe II del Liceo Made in Italy del Publio Virgilio Marone di Avellino. È davvero bello vedere come l'educazione possa unire la tradizione culturale e l’ambiente, l’attività che hanno svolto stamane è un ottimo esempio di come la conoscenza del territorio possa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
