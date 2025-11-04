Violenza sulle donne Un mese di eventi per sensibilizzare

Il Comune di Portomaggiore dedicherà tutto il mese di novembre alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Supportato da collaborazioni con le associazioni del territorio, il Comune sensibilizzerà attraverso: mostre, proiezioni ed incontri. Dal 6 al 21 novembre, presso Portoinforma in Piazza Verdi, sarà allestita la mostra fotogiornalistica "All’Ombra delle fragole", promossa da MondoDonna onlus e realizzata da Stefania Prandi, giornalista e fotografa. Attraverso gli scatti fotografici, la mostra racconta la realtà delle braccianti, tra lavoro nei campi, discriminazione e lotta per i diritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle donne. Un mese di eventi per sensibilizzare

