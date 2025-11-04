Violenza su campionessa di scherma | Ho chiesto il rinvio dell’udienza

di Laura Valdesi SIENA Non ci saranno gli imputati, accusati del presunto stupro di una campionessa di scherma che all’epoca dei fatti, nell’agosto 2023, aveva 17 anni. Non ci sarà neppure quest’ultima che gira il mondo per gareggiare con i colori dell’Uzbekistan, raccogliendo risultati importanti. Quella che doveva essere un’udienza decisiva per la delicatissima vicenda che vede coinvolti due schermitori accusati di stupro, Lapo Pucci ed Emanuele Nardella, potrebbe in realtà subire uno slittamento. Niente sentenza, dunque, come era stato invece ipotizzato il primo aprile scorso quando i due accusati erano stati ammessi alla giustizia riparativa prevista dalla riforma Cartabia (la prima volta che viene concessa a Siena) alla quale si erano opposti il pm Serena Menicucci e l’avvocato Luciano Guidarelli, che assiste la campionessa di origini messicane, unitamente ai legali del Comune di Chianciano Mauro Cesaroni e Alice Crociani, attraverso i quali l’amministrazione si era costituita parte civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

