Violenza maltrattamenti e furti | tre latitanti di Udine catturati all’estero

La Polizia di Stato di Udine ha portato a termine una complessa operazione internazionale che ha permesso di rintracciare e far arrestare tre latitanti ricercati in Italia. L’attività, coordinata dalla Procura di Udine e dalla Procura Generale di Trieste, si è svolta nell’ambito del progetto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

