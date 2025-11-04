Violenza di genere donne nel mirino Il padre di Giula Cecchettin | Questa è una mattanza dobbiamo fermarla educando all’affettività

Brescia, 3 novembre 2025 –  Nei primi mesi del 2024, il “boom” di chiamate al 1522 era stato attribuito all’impatto che l’assassinio di Giulia Cecchettin aveva avuto sull’opinione pubblica. Nel 2025, passato “l’effetto Giulia”, le chiamate al numero di telefono nazionale antiviolenza e antistalking, gratuito, attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, è in leggero calo rispetto al 2024, ma resta più alto rispetto agli anni precedenti. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat relativi al primo trimestre, gli utenti lombardi che si sono rivolti al 1522 sono stati 1.808 rispetto alle 2.031 dello stesso periodo del 2024 e in forte crescita rispetto alle 823 del 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

