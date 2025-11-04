Violenza contro le donne numeri in crescita nel riminese Torna la camminata per le vie del centro
Torna anche quest’anno “Donne coraggio”, il format promosso dal Comune di Rimini in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un calendario ricco di appuntamenti - incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli e momenti di riflessione collettiva -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Un faro sempre acceso contro la violenza contro le donne. Questa sera Amore Criminale in prima serata su Rai3 e a seguire #Sopravvissute. #RadiocorriereTv https://bit.ly/4240k6Q - facebook.com Vai su Facebook
Violenza, numeri in crescita nel riminese. Il calendario di Donne Coraggio - Mentre a Rimini cresce la domanda di servizi e di aiuto alla Casa delle donne, la città si prepara a un mese di iniziative contro la violenza di genere per riflettere, agire e costruire comunità. newsrimini.it scrive
Rimini: “Donne coraggio” 2025, un mese di iniziative contro la violenza di genere - ricorda Chiara Bellini, vicesindacacon delega alle politiche di genere - Come scrive chiamamicitta.it
I numeri del centro Zero Tolerance: 146 donne accolte - Sono stati diffusi in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre ... rainews.it scrive