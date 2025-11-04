Viola Graziosi porta in scena Elena Ferrante | alle Muse di Ancona la prima nazionale di Invenzioni

Anconatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA- Debutta il 6 novembre in prima nazionale alla Sala Melpomene del Teatro delle Muse di Ancona “Invenzioni”, lo spettacolo tratto da “L’invenzione occasionale” di Elena Ferrante, pubblicato da Edizioni EO. Il sipario si alzerà tutte le sere alle 19:00 dal 6 al 9 novembre e dal l’11 al 16. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

