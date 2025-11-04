Vini pregiati cene luculliane e auto sportive mai saldate per 50mila euro | a giudizio giovane truffatore seriale amante del lusso VIDEO

Vini pregiati, ostriche, aragoste, macchine di lusso e feste in discoteca: così si divertiva il truffatore finito nel mirino delle fiamme gialle della tenenza di Ortona, un 33enne originario di Pescara, che è stato rinviato a giudizio per truffa dalla procura della Repubblica pescarese.A. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

