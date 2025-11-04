Vincenzo Lanni perché era libero? La confessione lucida | il movente come ha scelto la vittima e il luogo dell' attacco

Vincenzo Lanni ha confessato «in maniera lucida» anche davanti al pm. Il 59enne, che ha accoltellato A. L. V. in piazza Gae Aulenti a Milano, sarebbe stato «spinto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Vincenzo Lanni, perché era libero? La confessione lucida: il movente, come ha scelto la vittima e il luogo dell'attacco

Nell’agosto di dieci anni fa Vincenzo Lanni aveva ferito due pensionati a Bergamo e gli fu riconosciuta la seminfermità mentale: “Mi sento un fallito – disse – sono insoddisfatto della vita” - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata a Milano: chi è Vincenzo Lanni, recidivo che colpisce a caso - X Vai su X

Vincenzo Lanni arrestato per aver accoltellato una donna a Milano, nel 2015 aggredì una coppia di pensionati - Vincenzo Lanni arrestato per l’aggressione a Milano: ricostruzione, profilo dell’uomo e condizioni della vittima. blitzquotidiano.it scrive

Accoltellata a Milano, Vincenzo Lanni ha confessato: il risentimento covato per 10 anni sfogato sulla manager scelta a caso - Ha ammesso l’aggressione in piazza Gae Aulenti riconducendo il gesto alla rabbia contro la comunità che lo aveva allontanato giovedì e per il licenziamento ... Scrive ilgiorno.it

Vincenzo Lanni e la condanna del 2015 per aver accoltellato due sconosciuti: “Volevo uccidere una donna” - Vincenzo Lanni, da dieci giorni a Milano, era stato recentemente allontanato da una comunità di recupero di Varese ... Riporta fanpage.it