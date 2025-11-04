Vincenzo Lanni per il tribunale di sorveglianza non era più socialmente pericoloso dal 2024

Milanotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 il tribunale di sorveglianza dichiarò “non più socialmente pericolosoVincenzo Lanni, il 59enne che lunedì mattina in piazza Gae Aulenti ha accoltellato alle spalle una donna di 43 anni, manager di Finlombarda.“Non più socialmente pericoloso”L'uomo, ora in carcere per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

