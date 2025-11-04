Vincenzo Lanni per il tribunale di sorveglianza non era più socialmente pericoloso dal 2024

Nel 2024 il tribunale di sorveglianza dichiarò “non più socialmente pericoloso” Vincenzo Lanni, il 59enne che lunedì mattina in piazza Gae Aulenti ha accoltellato alle spalle una donna di 43 anni, manager di Finlombarda.“Non più socialmente pericoloso”L'uomo, ora in carcere per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nel dicembre del 2024 i giudici del tribunale di sorveglianza hanno dichiarato "non più socialmente pericoloso" Vincenzo Lanni, l'uomo di 59 anni che lunedì mattina (3 novembre) in piazza Gae Aulenti a Milano ha accoltellato alle spalle una donna di 43 an

#Milano Ha confessato Vincenzo Lanni, il 59enne che ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti. L'uomo ha dichiarato che sarebbe stato "spinto a premeditare l'aggressione in un luogo simbolo del potere economico", come vendetta per il licenziame - X Vai su X

Donna accoltellata, Vincenzo Lanni confessa: «L'ho fatto. Spero che la donna stia bene». Per i giudici non era pericoloso - Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ai carabinieri che in serata lo ... Come scrive leggo.it

