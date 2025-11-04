Vincenzo Lanni parla la vedova di una vittima del 2015 | Mio marito non è più uscito di casa per paura dopo l’aggressione si è spento lentamente

«Ho visto cos’era successo a quella donna a Milano e ho subito pensato che poteva essere ancora lui ». La brutale aggressione di Vincenzo Lanni, che ieri mattina ha accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti, ha rievocato brutti ricordi nella signora Kadijia. La 74enne di origini indiane, residente ad Alzano Lombardo (Bergamo), è da alcuni anni vedova di Luigi Novelli, una delle precedenti vittime di Lanni. Raggiunta dal Corriere della Sera, la donna ha ripercorso la tragedia che quel 20 agosto 2015 ha toccato suo marito. Sopravvissuto alle ferite, ma profondamento segnato dal trauma, Novelli, spiega la moglie, da quel giorno aveva cominciato a spegnersi. 🔗 Leggi su Open.online

