Vincenzo Lanni non era più considerato un individuo pericoloso secondo l' ultima perizia psichiatrica del 2024

Una perizia del 2024 ha dichiarato non "pericoloso" Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una 43enne in piazza Gae Aulenti a Milano.

Servizio di Paolo Andriolo/Tg2 “L'ho scelta a caso”, così nella sua confessione, Vincenzo Lanni, il 59 enne fermato con l'accusa di aver accoltellato alla schiena una donna di 43 anni, Anna Laura Valsecchi, in piazza Gae Aulenti a Milano. L'uomo era fuggito Vai su Facebook

#Milano Ha confessato Vincenzo Lanni, il 59enne che ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti. L'uomo ha dichiarato che sarebbe stato "spinto a premeditare l'aggressione in un luogo simbolo del potere economico", come vendetta per il licenziame - X Vai su X

Chi è Vincenzo Lanni, l'accoltellatore riconosciuto dalla sorella: le aggressioni dieci anni fa, il carcere, la cura psichiatrica - Un copione ripetuto dieci anni dopo a Milano, dopo la condanna a Bergamo e la pena scontata “Evidentemente questi 8 anni di carcere più tre in Rems non sono serviti a nulla”. Da milanotoday.it

Vincenzo Lanni, la stanza 106 e i 5 giorni in hotel: “Era tranquillo, anche quando lo hanno arrestato” - Milano, parla la receptionist dell’albergo di via Vitruvio dove è stato rintracciato il 59enne che ha ferito la 43enne in piazza Gae Aulenti. Lo riporta msn.com

Chi è Vincenzo Lanni, il 59enne con il disturbo schizoide che accoltella persone a caso. Altri due precedenti prima della donna milanese - A riconoscerlo dalle immagini diffuse è stata la sorella gemella, rintracciato in un hotel in zona stazione Centrale ... Lo riporta affaritaliani.it