Vincenzo Lanni l’accoltellatore seriale | Se non mi fermate lo rifaccio

4 nov 2025

Milano – Sono quasi le 9 del mattino di lunedì. Anna Laura Valsecchi è in perfetto orario: è partita da Cernusco sul Naviglio in metropolitana, è scesa alla fermata Gioia e ha percorso i vialetti della Biblioteca degli alberi che portano in piazza Gae Aulenti. Il suo ufficio sta nella Torre B di Unicredit: è una manager di Finlombarda, la società della Regione che accompagna lo sviluppo economico di imprese ed enti di ricerca. Mancano pochi metri all’ingresso, la quarantatreenne svolta l’angolo e si infila tra un dissuasore della sosta e la rastrelliera dove tanti colleghi posteggiano le loro biciclette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

