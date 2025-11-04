Vincenzo Lanni l’accoltellatore seriale | Se non mi fermate lo rifaccio
Milano – Sono quasi le 9 del mattino di lunedì. Anna Laura Valsecchi è in perfetto orario: è partita da Cernusco sul Naviglio in metropolitana, è scesa alla fermata Gioia e ha percorso i vialetti della Biblioteca degli alberi che portano in piazza Gae Aulenti. Il suo ufficio sta nella Torre B di Unicredit: è una manager di Finlombarda, la società della Regione che accompagna lo sviluppo economico di imprese ed enti di ricerca. Mancano pochi metri all’ingresso, la quarantatreenne svolta l’angolo e si infila tra un dissuasore della sosta e la rastrelliera dove tanti colleghi posteggiano le loro biciclette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Si chiama Vincenzo Lanni l'uomo di 59 anni che è stato arrestato oggi, lunedì 3 novembre, per aver accoltellato alle spalle A.L.V., dipendente 43enne di Finlombarda, con un lungo coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, a Milano. - facebook.com Vai su Facebook
Milano, l'aggressore arrestato si chiama Vincenzo Lanni e ha 59 anni. Si era rifugiato in un hotel in via Vitruvio, zona stazione Centrale, dove alloggiava da qualche giorno dopo essersi allontanato da una comunità di recupero nel Varesotto. Dieci anni fa avev - X Vai su X
Vincenzo Lanni, l’accoltellatore seriale: “Se non mi fermate lo rifaccio” - Donna aggredita “a caso” in piazza Gae Aulenti a Milano: dieci anni fa il 59enne disse così al pm dopo un episodio analogo in provincia di Bergamo ... Scrive ilgiorno.it
Accoltellatore di anziani, perizia psichiatrica per Vincenzo Lanni - Il quarantanovenne di Villa di Serio ha sempre sostenuto che voleva uccidere perchè era insoddisfatto della sua vita: senza lavoro, senza famiglia, sena prospettive, si era messo in mente di ... Come scrive ilgiorno.it