Vincenzo Lanni la stanza 106 e i 5 giorni in hotel | Era tranquillo anche quando lo hanno arrestato
Milano – “È arrivato giovedì pomeriggio e ha prenotato una camera direttamente qui, fino a lunedì. Ieri mattina (lunedì, ndr), ha fatto il check out, ma ha lasciato qui il trolley, dicendo che forse sarebbe tornato". A parlare è la receptionist dell'hotel Mondial di via Vitruvio 24 a Milano, dove per cinque giorni ha soggiornato Vincenzo Lanni, il cinquantanovenne bergamasco che alle 9 di lunedì 3 novembre ha accoltellato in piazza Gae Aulenti la manager di Finlombarda Anna Laura Valsecchi, a due passi dal suo ufficio nella Torre B di Unicredit. L'albergo in zona Centrale. L'hotel si trova vicino all'incrocio con via Benedetto Marcello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
