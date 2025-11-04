Vincenzo Lanni | il disturbo schizoide diagnosticato all’uomo che ha accoltellato Anna Laura Calzecchi a Milano
Vincenzo Lanni, 59 anni, di Bergamo, programmatore con casa a Villa di Serio, aveva già colpito. Prima di aggredire Anna Laura Calzecchi con una coltellata in via Gae Aulenti a Milano. Lanni era uno scacchista: militava nel Circolo Excelsior di Bergamo. L’ultimo suo torneo risale al 7 dicembre 2011. Subito dopo perse il lavoro. E finì in una depressione. Nel marzo 2016 la diagnosi: disturbo schizoide della personalità e seminfermità mentale certificata dallo psichiatra Giacomo Filippini. Ma all’epoca Lanni era già a processo. Per aver accoltellato Antonio Castelletti e Luigi Novelli al bar del paese e in un parco di Alzano Lombardo. 🔗 Leggi su Open.online
