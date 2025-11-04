Vincenzo Lanni il delirio prima delle coltellate | Perché voglio uccidere donne

Vincenzo Lanni, 59enne originario di Bergamo e ex programmatore informatico, è stato arrestato ieri a Milano per aver accoltellato senza motivo apparente una manager 43enne di Finlombarda, Anna Laura Valsecchi, in piazza Gae Aulenti. L'aggressione, avvenuta intorno alle 9 del mattino del 3 novembre, è stata ripresa dalle telecamere: Lanni si è avvicinato alla vittima alle spalle e l'ha colpita con un coltello da cucina dalla lama lunga circa 30 cm, lasciandolo conficcato nella schiena. La donna è in condizioni gravi ma stabili, e non emerge alcun legame con l'aggressore, che ha scelto la vittima a caso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

