Vincenzo Lanni il delirio prima delle coltellate | Perché voglio uccidere donne
Vincenzo Lanni, 59enne originario di Bergamo e ex programmatore informatico, è stato arrestato ieri a Milano per aver accoltellato senza motivo apparente una manager 43enne di Finlombarda, Anna Laura Valsecchi, in piazza Gae Aulenti. L'aggressione, avvenuta intorno alle 9 del mattino del 3 novembre, è stata ripresa dalle telecamere: Lanni si è avvicinato alla vittima alle spalle e l'ha colpita con un coltello da cucina dalla lama lunga circa 30 cm, lasciandolo conficcato nella schiena. La donna è in condizioni gravi ma stabili, e non emerge alcun legame con l'aggressore, che ha scelto la vittima a caso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
