4 nov 2025

Una coltellata dal basso verso l'alto, un colpo improvviso e violento. Alla schiena e senza apparente motivo. È così che A. L. V., dipendente 43enne di Finlombarda, viene. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Vincenzo Lanni, i problemi psichiatrici, l'allontanamento dalla comunità, la vittima casuale: «La mia vita è un fallimento, sono frustrato»

