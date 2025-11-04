Vincenzo Lanni era stato allontanato dalla comunità di recupero per atteggiamento non idoneo alle regole

Vincenzo Lanni è stato arrestato la sera del 3 novembre per il tentato omicidio di una 43enne, accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti a Milano. Il 59enne era entrato nella comunità 4Exodus nel Varesotto dopo la condanna per due fatti analoghi avvenuti 10 anni fa a Bergamo, ma era stato allontanato per "atteggiamento non idoneo alle regole". Aveva già terminato di espiare la pena ed era libero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Servizio di Paolo Andriolo/Tg2 “L'ho scelta a caso”, così nella sua confessione, Vincenzo Lanni, il 59 enne fermato con l'accusa di aver accoltellato alla schiena una donna di 43 anni, Anna Laura Valsecchi, in piazza Gae Aulenti a Milano. L'uomo era fuggito - facebook.com Vai su Facebook

#Milano Ha confessato Vincenzo Lanni, il 59enne che ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti. L'uomo ha dichiarato che sarebbe stato "spinto a premeditare l'aggressione in un luogo simbolo del potere economico", come vendetta per il licenziame - X Vai su X

Vincenzo Lanni era stato allontanato dalla comunità di recupero per “atteggiamento non idoneo alle regole” - Vincenzo Lanni è stato arrestato la sera del 3 novembre per il tentato omicidio di una 43enne, accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti a Milano ... Segnala fanpage.it

La comunità che aveva accolto Vincenzo Lanni: “Mai episodi di aggressività. La scelta dell’allontanamento? Condivisa con lui” - La cooperativa 4exodus di Casale Litta, in provincia di Varese, racconta il percorso di reinserimento sociale (in stato di libertà) dell’aggressore di piazza Gae Aulenti interrotto la scorsa settimana ... Da ilgiorno.it

Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una donna a Milano: i precedenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una donna a Milano: i precedenti ... Come scrive tg24.sky.it