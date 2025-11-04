Vincenzo Lanni era stato allontanato dalla comunità di recupero per atteggiamento non idoneo alle regole

Fanpage.it | 4 nov 2025

Vincenzo Lanni è stato arrestato la sera del 3 novembre per il tentato omicidio di una 43enne, accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti a Milano. Il 59enne era entrato nella comunità 4Exodus nel Varesotto dopo la condanna per due fatti analoghi avvenuti 10 anni fa a Bergamo, ma era stato allontanato per "atteggiamento non idoneo alle regole". Aveva già terminato di espiare la pena ed era libero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

