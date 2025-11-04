Vincenzo Lanni e la condanna del 2015 per aver accoltellato due sconosciuti | Volevo uccidere una donna

Vincenzo Lanni, da dieci giorni a Milano, era stato recentemente allontanato da una comunità di recupero di Varese. Condannato a 8 anni per aver accoltellato due anziani in provincia di Bergamo nel 2015, era stato dichiarato parzialmente capace di intendere e volere (e socialmente pericoloso). 🔗 Leggi su Fanpage.it

