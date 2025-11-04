Vincenzo Lanni confessa l'aggressione in piazza Gae Aulenti | Luogo scelto perché simbolo del potere economico

Vincenzo Lanni ha confessato di aver accoltellato Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a Milano la mattina del 3 novembre. Il 59enne ha spiegato di aver scelto il luogo perché "simbolo del potere economico", ma il fatto che la 43enne lavorasse lì sarebbe "un fattore del tutto estemporaneo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

